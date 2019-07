Percorsi insoliti nella storia del cinema con la rassegna "Fuori Rotta"

cultura

Organizzata dall’Associazione "Sequenze Frequenze", con il patrocinio del Comune di Marsciano, prenderà il via mercoledì 24 luglio da Mercatello, presso gli spazi dell’Associazione GSC in Via Vittorio Veneto, con il film “La donna scompare” di Alfred Hitchcock.

Quattro i film inseriti nella rassegna che, fino alla fine di agosto, accompagnerà gli spettatori su percorsi poco conosciuti della storia del cinema. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero con inizio delle proiezioni alle 21.30. Angelo Moretti curerà, di volta in volta, una breve introduzione ai film.

“La donna scompare” è un film del 1938 in cui il regista inglese, poi naturalizzato statunitense, esprime magistralmente quelle atmosfere ambigue, misteriose, al limite del paradossale che caratterizzeranno poi anche la sua produzione successiva. Durante un viaggio in treno dai Balcani verso Londra una giovane donna inglese si mette alla ricerca di un’anziana signora conosciuta durante il viaggio e all’improvviso scomparsa. I passeggeri e il personale del treno negheranno di averla mai vista cercando di convincere la protagonista del film che l’anziana signora è solo frutto della sua immaginazione.

Questi i successivi appuntamenti in programma:

• giovedì 8 agosto – Castiglione della Valle, Ex Faro

“Vampyr” di Carl Theodor Dreyer

• giovedì 22 agosto – Spina, area verde

“Detour – Deviazione per l’inferno” di Edgar G. Ulmer

• giovedì 29 agosto – San Biagio della Valle, circolo CSI

“M – Il mostro di Dusseldorf” di Fritz Lang