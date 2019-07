"L'Unitus eccelle in qualità. Occorre più integrazione con il territorio"

cultura

8.075 iscritti, 1838 matricole ai corsi di laurea triennali, 561 alle magistrali, 81 ai corsi a ciclo unico (Giurisprudenza e Beni Culturali-Restauratori). Sono questi i numeri contenuti nella fotografia scattata all'Università degli Studi della Tuscia dal rettore Alessandro Ruggieri. Dati, quelli aggiornati a mercoledì 17 luglio 2019, che segnano l'aumento di 105 matricole dei corsi di laurea magistrali e la diminuzione di 149 dei corsi triennali.

"Per la maggior parte questo - ha spiegato il rettore - è dovuto al calo di iscrizioni dei militari. L'Esercito Italiano, infatti, ha ridotto per esigenze interne il numero di coloro ai quali è concesso di frequentare un corso di laurea. E' comunque chiaro che occorre aumentare l'attrattività dei corsi di laurea e a questo stiamo lavorando. Abbiamo avviato tre nuovi corsi di laurea magistrali: Economia Circolare a Civitavecchia con 24 iscritti; Informazione Digitale con 26 e Biotecnologie Industriali per la salute e il benessere con 27.

Per quanto riguarda le immatricolazioni più significative: Scienze Politiche ha 385 iscritti; Scienze Biologiche 274; Economia Aziendale 246; Lingue 185; Scienze Agrarie e Ambientali 143". Ruggieri ha poi fornito anche i dati della provenienze degli studenti. Il Lazio con il numero più elevato 1.374 (75,8%) giovani e l'Umbria 139 (7,7%). Nel particolare che riguarda la provincia di Viterbo e il capoluogo stesso della Tuscia, 724 sono gli studenti che provengono dalla provincia e 202 (l'11,1% del totale del Lazio) quelli di Viterbo.

Pubblicità

Da Roma provengono 519 studenti , da Terni 133, da Latina 52, da Rieti 48 e da Frosinone 31. Fin qui i dati quantitativi. Per quanto riguarda l'analisi qualitativa, il grado di soddisfazione (dati di Almalaurea) degli studenti per il corso di laurea intrapreso è salito al 91,5% ( dal 90,3% precedente), la soddisfazione del rapporto docente-studente il dato è ancora più elevato: 93,8% (93,4% precedente). Mentre dall'ANVUR arriva il dato relativo alla qualità dell'Università della Tuscia in riferimento ad alcuni importanti parametri tra i quali la ricerca, la didattica, l'amministrazione: l'Unitus è al 10° posto su 33 atenei ispezionati.

Sul placement, l'Unitus ha un dato che sfiora l'81% (85% dato nazionale) ma ci sono corsi di laurea che hanno il 100% di ragazzi laureati e occupati come i corsi sulla Sicurezza agroalimentare e Biotecnologie. Il 93% in Scienze Agrarie e Ambientali. "Occorre comunque - ha detto Ruggieri - introdurre elementi di miglioramento per quei corsi che ancora non hanno placement elevati". Poi il rettore si è soffermato sui rapporti col territorio. Il 50% dei laureati all'Unitus resta in provincia ma occorre fare molto di più. Il conteso territoriale deve crescere perché conseguentemente cresce il lavoro per i giovani.

Inoltre così facendo aumentano anche gli iscritti. Devono essere inoltre modificate le modalità di ingresso al mondo del lavoro, occorre che i Governi facciano di più: tirocini, part-time e altre forme non bastano. Bisogna che si conferisca più flessibilità alle aziende. "Anche l'Unitus - ha detto Ruggieri - sta lavorando sulla creazione di nuovi corsi di laurea che conferiscano nuove professionalità sull'ambiente, l'economia, la digitalizzazione le biotecnologie alimentari. Stiamo già facendo, con l'avvio di nuovi corsi triennali in questi ambiti.

Novità anche per quanto riguarda il pagamento delle tasse universitarie. Da quest'anno si potranno pagare in 3 rate con scadenza 31.12.2019, 31.3.2020 e 31.5.2020. Resta la no tax area per redditi inferiori ai 15.000 euro. Infine una novità importante per la trasparenza: da quest'anno gli studenti conosceranno i dipendenti di Unitus che si occupano della loro posizione. Nomi e cognomi con competenze e ubicazione di uffici.

Il rettore Ruggieri ha concluso con un auspicio: "Maggiore integrazione con il territorio. L'Unitus è eccellente in qualità e competenze dunque tutti gli enti eocali collaborino in maniera decisa a far crescere questa provincia sotto tutti gli aspetti: turistico, industriale, sociale. L'ateneo ha 8.000 studenti, centinaia di docenti e ricercatori e muove un indotto assai considerevole, dunque deve avere il ruolo che le spetta".