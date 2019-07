"Musica ad Alta Quota" per scoprire l'Appenino Umbro-Marchigiano

cultura

di Davide Pompei

Terra di borghi medievali incastonati tra le dolci colline e le cime dell'Appennino Umbro-Marchigiano, il cuore verde d'Italia continua ad ampliare la sua proposta di musica e cultura fuori dagli abituali contesti urbani. Sulla scia della fortunata esperienza de "I Suoni delle Dolomiti" del Trentino Alto Adige, già da qualche anno, anche l'Umbria propone "Musica ad Alta Quota", con una profusione di iniziative di musica ed arte in montagna, legate spesso a proposte di trekking o passeggiate per arrivare nei luoghi nascosti degli eventi.

Il mese appena entrato si annuncia fecondo di appuntamenti, veri e propri festival in montagna o serate di concerti ad alta quota, in diverse zone della regione. Tutti eventi, rigorosamente plastic free, a "basso impatto" acustico, che permettono di godere a pieno della natura, della quiete della montagna, facendo anche attività sportiva. Tre, in particolare, le cornici naturali da raggiungere per perdersi e ritrovarsi. A Trevi, sabato 6 e domenica 7 luglio, sul Monte Brunette, al Rifugio CAI del Pozzo di Mezzanotte ci sarà la sesta edizione di "Note al Crepuscolo".

"Una serata - anticipano gli organizzatori - per godere del tramonto sulla valle umbra. Un evento a cui possono partecipare tutti, famiglie con bambini al seguito comprese, grazie a cinque escursioni di trekking, una notturna in mountain bike, una passeggiata a cavallo. Si terranno anche lezioni di yoga, osservazioni astronomiche, spettacoli di fuoco e iniziative che culmineranno con l’immancabile concerto al tramonto. Sarà possibile raggiungere il rifugio percorrendo un agevole sentiero e, una volta arrivati, dormire in loco con tende per poter godere a pieno dell’incanto della natura".





Nel Parco Naturale del Monte Cucco, da domenica 21 a domenica 28 luglio, l'attesa è tutta per la terza edizione di "Suoni Controvento", il festival di musica, arte e teatro che grazie alle diverse proposte artistiche messe in programma porterà i visitatori a conoscere l'Altopiano di Pian delle Macinare, ai piedi del Monte Cucco, crocevia di sentieri escursionistici, la Grotta del Monte Cucco, una delle grotte più estese d'Italia, meta di speleologi e ricercatori, ed i borghi circostanti che fanno parte del Parco Naturale.

Gli ospiti potranno visitarlo e recarsi alle performance musicali al termine di escursioni a piedi o in mountain bike. Lungo i sentieri, non mancheranno installazioni e workshop fotografici e una sezione specifica di "UmbriaLibri ad Alta Quota" con l’esposizione degli editori umbri. La sera, i borghi storici di Costacciaro, Sigillo, Scheggia e Pascelupo e Fossato di Vico si faranno intima cornice collettiva per concerti popolari e per momenti di aggregazione.



A Monteleone di Spoleto, infine, nel weekend dell'ottava edizione della Fiera di San Felice, mostra mercato del bestiame, dei cereali e dei prodotti tipici ad alta quota, domenica 28 luglio, la montagna sarà un suggestivo palcoscenico naturale per un "Concerto con Merende ad Alta Quota”. Alle 12 in località Colle La Caccia - raggiungibile partecipando ai trekking guidati a piedi, in bicicletta o a cavallo oppure autonomamente seguendo la segnaletica - è in programma il concerto acustico gratuito di musica mediterranea e gitana con "Baro Drom Orkestar".

Alla musica saranno abbinati i sapori della Valnerina e alle 14 si terrà una degustazione di formaggi tipici locali guidata dal degustatore Claudio Spallaccia in abbinamento al Trebbiano Spoletino. Anche la degustazione è un modo per far assaggiare i prodotti alla fonte, cioè "nel luogo dove le pecore sono portate a pascolare e di cui poi il formaggio porta intatto il sapore". Con i suoi 1000 metri d'altezza sul livello del mare è, questo, il Comune più alto dell’Umbria, conosciuto per il farro, unico cereale certificato Dop in Europa.