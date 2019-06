Estate alle porte, primi concerti gratuiti nelle piazze di Umbria e Lazio

cultura

di Davide Pompei

Dopo un lungo inverno, meteorologicamente protrattosi ben oltre i confini stabiliti, è in arrivo un'estate di musica rigorosamente gratuita. Merito, al solito, di feste patronali, sagre e free festival che invitano a condividere insieme note dal vivo. I primi nomi in circolazione vogliono nella bassa Umbria, un pezzo di Toscana. Con inconfondibile accento livornese, Enrico Nigiotti promette di scaldare il pubblico di Giove in festa domenica 23 giugno per San Giovanni Battista.

Grazie all'omonimo Comitato Festeggiamenti, la seconda tappa estiva del suo "Cenerentola Tour" in partenza da Fabriano avrà luogo, infatti, intorno alle 22 al Campo Sportivo di Corso Mazzini. Da "Amici" (2010) a "X Factor" (2017) passando per due brani scritti per il film "La Pazza Gioia" (2016) del concittadino Paolo Virzì fino al Festival di Sanremo 2019, il giovane cantautore nato nel 1987 intonerà sicuramente la tenera "Nonno Hollywood", insignita del Premio Lunezia e della certificazione di Disco d'Oro.

Oltre al tormentone "L'Amore è", Dico di Platino, nella sua discografia anche "Complici" in duetto con un'altra toscana Doc come Gianna Nannini e poi le collaborazioni con Eros Ramazzotti per il quale ha scritto "Ho bisogno di te" e Laura Pausini, a cui ha donato "Le due finestre". La performance live sarà anche l'occasione per ascoltare "Notturna", il singolo attualmente in rotazione radiofonica in cui racconta le emozioni di una notta di passioni.

In questi giorni è stato svelato anche il programma di "Musica per i Borghi", il festival di musica etno-popolare giunto alla 17esima edizione che, dopo Pino Daniele, celebrerà altri due grandi nomi della musica italiana come Mia Martini e Fabrizio De André portando in piazza per esibizioni gratuite artisti del calibro di Giuliano Palma, che venerdì 19 luglio alle 21.30 a Papiano miscelerà ska, reggae e rocksteady, e degli Stadio, attesi sabato 27 luglio alle 21.30 a Marsciano, in Piazza Carl Marx, nell'ambito del loro "StadioMobile 4.0 Tour".

Tutto legato alla solidarietà il concerto-evento promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi "Con il Cuore, nel nome di Francesco" che da 17 anni aiuta e sostiene poveri e dimenticati dal mondo. Fabrizio Moro, Francesco Renga e Renzo Arbore con l'Orchestra Italiana sono i primi nomi svelati di una lunga lista di artisti che parteciperanno alla serata benefica attesa per lunedì 10 giugno alle 20.35 nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco. Già aperta la maratona di beneficenza. Donazione con sms e chiamate da rete fissa al 45515.

In provincia di Viterbo, invece, ospite di punta dei festeggiamenti patronali in onore di Santa Corona, organizzati dall'omonimo comitato presieduto da Ottavio Ciula in collaborazione con il Comune e con le realtà locali, sabato 8 giugno alle 21.30 sul palco allestito a Canepina, in Piazzale I Maggio, sale Giusy Ferreri. È affidato all'ex commessa nata a Palermo, cresciuta ad Abbiategrasso e diventata famosa grazie al talent "X Factor", infatti, il tradizionale concerto gratuito.

Piccola di statura, inconfondibile di voce – tra le più imitate nel panorama discografico nazionale – la cantautrice siciliana – classe 1979, al secolo Giuseppa Gaetana – proporrà al pubblico il meglio dei suoi brani alcuni dei quali diventati dei veri e propri tormentoni, come "Non ti scordar mai di me", "Il Mare Immenso", "Novembre", "Ti porto a cena con me", i duetti "Roma-Bangkok" (con Baby K), "Amore e Capoeira" (con Takagi & Ketra e Sean Kingston), "L'Amore mi perseguita" (con Federico Zampaglione) fino al recentissimo "Jambo" con Omi, ancora a marchio Takagi & Ketra.