"Tavole e Favole" nella cornice bucolica di un vecchio casale

cultura

di Davide Pompei

Un vecchio casale umbro, immerso tra ulivi secolari. Due giorni – dalle 10 e fino al tramonto – a stretto contatto con le proposte di artigiani, artisti e creativi tra florovivaismo, pittura, arredamento e artigianato. E poi un corollario di appuntamenti culturali, secondo il format dell'ideatrice Lidia Poggiani, che promette di fare dell'ottava edizione di "Tavole e Favole" un'ottima opportunità a cui prestare curiosità e attenzione. In mostra, quelle eccellenze del territorio che hanno fatto della manualità artigianale una vera e propria arte.

Gli allestimenti trovano posto a un paio di chilometri dal casello autostradale di Attigliano, in località Poggio Sparo, lungo la Strada Provinciale 31, con il patrocinio dei Comuni di Giove e Attigliano. Il via, sabato 1° giugno alle 17 con la presentazione del libro di "Orme di Argilla" in cui per Edizioni Thyrus l'autrice Laura Sugaroni avvalendosi di documenti d'archivio ricostruisce la storia della sua famiglia, legata da generazioni, alla lavorazione del cotto fatto a mano che fa nascere dall'acqua e dalla terra un materiale prezioso.

Per costruire, pavimentare, arredare abitazioni, chiese, luoghi prestigiosi. Al suo fianco, la presidente del concorso letterario "Donne tra ricordi e futuro" Lorena Fiorini e poi Albastella Paioletti e Raffaella Saraconi. Altre pagine, quelle delle fiabe di Cinzia Antonia Scalise "Scoiattoli Gin e Tin, Piccole Zampe" e "Piccole Ali", alle 18 apriranno una finestra sul mondo dell'infanzia. Se ne parlerà insieme a Bettina Giordani, presidente della Sezione di Roma della Fidapa Bpw Italy.

Domenica 2 giugno alle 11 Paola Bassoli svela "La Magia delle Coincidenze" e alle 16 è la volta del laboratorio di cucito creativo per i più piccoli. "A un dolce mantenersi non dico di no" è il titolo scelto per l'incontro-consulenza con Elisa Piazzoli Bartoleschi, chirurgo estetico. Doppia alle 17.30 la presentazione letteraria con “Anche l’olio canta” di Lorena Fiorini e Laura De Luca e "La Scuola in cucina e la Fidapa in cucina" di Lorena Fiorini.

Presenta la giornalista Albastella Paioletti, intervengono Eddo Rugini, agronomo e biotecnologo, Pierluigi Piselli, avvocato e imprenditore. Consigli per una sana alimentazione saranno dispensati dalla naturopata Patrizia Pellegrini. Alle 19 il défilé con le creazioni di “Capriccio Bag", "EstrosIdee", Alessandra D'Angelo, "La Pentola Incantata", Luisa D’Ambrosi, Adele Del Duca. Sponsor tecnico, Sabina Prati. L'ingresso è libero, previsto un servizio navetta.

Per ulteriori informazioni:

Tavole e Favole