"Viterbo Sotterranea" torna in onda su "Capitali d'Italia"

cultura

A seguito del grande successo ottenuto, la puntata "Viterbo, Capitale d'Italia", sarà replicata mercoledì 8 e giovedì 9 maggio. Uno spettacolare viaggio alla scoperta di tutti gli aspetti storici, artistici e paesaggistici che rendono “meravigliose” le piccole e grandi città italiane facendone tante capitali di bellezza e fascino. Ogni città italiana si distingue ed eccelle per qualcosa di particolare: la musica, l’arte, la gastronomia, la scienza, l’innovazione. Le città diventano così tante piccole capitali.

Il conduttore Paolo Notari presenta Viterbo alle ore 21.10 su Marcopolo TV, canale 222 del Digitale terrestre e 810 di Sky, con replica all'una di notte e l'indomani alle 14.10. Grande risalto, nel corso del programma, al nuovo spettacolare percorso di "Viterbo Sotterranea", ambienti di particolare suggestione che ammaliano il visitatore. Il percorso sotterraneo emoziona e stupisce i visitatori non solo per la grandezza degli spazi, ma anche per la suggestione che gli stessi evocano grazie alla loro antica storia.

Dai cunicoli pre-etruschi a quelli medioevali, dai rifugi della seconda guerra mondiale allo “studiolo” realizzato all’epoca dai tombaroli, dai “butti” medioevali agli antichi passaggi pre-etruschi, fino ad arrivare in un ambiente di grande fascino e ricco di positiva energia: il più antico luogo di culto, sotterraneo, del centro storico. Tra i cunicoli presenti nella Viterbo Sotterranea, in particolare uno, grande e dalla forma perfettamente ovoidale, è secondo alcuni un’antica via rituale utilizzata per raggiungere aree sacre degli antichi luoghi pre-etruschi. Visibile anche uno spettacolare cunicolo di epoca etrusca: in questo caso un antico corridoio legato al reperimento di acqua, probabilmente utilizzata per riti sacri.