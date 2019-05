"Cubo Festival. Un Borgo di Libri". Terza edizione per la Fiera del Libro e dell'Editoria

cultura

"Un Borgo di Libri. Fiera del Libro e dell’Editoria", giunta alla terza edizione ed unica fiera letteraria in provincia di Viterbo, torna a Ronciglione da giovedì 23 a domenica 26 maggio 2019 nello splendido scenario del Borgo Medievale di Ronciglione. Dopo il grande successo delle edizioni 2017 e 2018 il Cubo Festival anche per il 2019 ripropone il festival letterario. Anche quest’anno oltre alla Fiera del Libro e dell’editoria, cui hanno aderito già decine di case editrici doppiando le presenze dell’anno 2018, il festival proporrà incontri con i grandi autori italiani e i giovani emergenti. Nel borgo di Ronciglione in quei giorni nascerà un piccolo villaggio editoriale, dove sarà dato spazio alle novità editoriali del 2019.

Le case editrici presenti alla fiera proporranno i testi dei loro autori che spaziano dalla letteratura, alla saggistica e alla scienza. Oltre agli espositori saranno realizzate venti mostre permanenti nel Borgo. Al progetto denominato Percorsi d’Arte e curato da Stefano Cianti parteciperanno: Giulio Speranza, Daniele Blundo, Corina Proietti, Luana Cianti, Carlo Scaparro, Emiliano Terenzi, Riccardo Sanna, Paola Sanna, Concetta Cappelletti, Alessandro Ridolfi, Rosanna Chiani, Monica Cerri, Michele Famiani, Xenia Miranda, Adanella Famiani, Monica Buccilli, Fabio Magnasciutti e Marco Smed. Anche quest’anno il festival darà un importante spazio alle edizioni per bambini con incontri con autori e laboratori didattici.

Il Cubo Festival – Un Borgo di Libri, che rientra nel Maggio dei libri, oltre a proporre incontri letterari e dibattiti, offrirà ogni sera agli spettatori un concerto musicale, che spazierà dalla musica irlandese degli Her Pillow, al folk rock dei Ramiccia e del Parto delle Nuvole Pesanti, tutti a ingresso libero. Inoltre, gli allievi del corso di narratori di comunità promosso dal CUBO Festival e tenuto da Antonello Ricci tornano con una nuova passeggiata racconto nel borgo medievale domenica 26 maggio ore 11.00 partenza Piazza Principe di Napoli (Piazza del Comune - Fontana degli Unicorni) dal titolo “Le Voci dei Borghi”, passeggiata racconto a cura dei Narrattori del Cubo ideata da Giulio Carloni e Tiziana Ceccarelli.

Pubblicità

Tra le novità del 2019 l’iniziativa Libri in Bici che prevede un tour in bicicletta nella riserva del Lago di Vico con l’autore organizzato in collaborazione con BiciZingari e Tuga Edizioni. Tra gli autori presenti al festival con i loro libri ci saranno: Vittorio Sgarbi, Massimo Bagnato, Attilio Bolzoni, Salvatore de Siena solo per citarne alcuni. Anche per il 2019 il festival sarà dedicato alla memoria del grande Tommaso Landolfi morto a Ronciglione nel 1979. Nel 2017 il Cubo Festival si è fatto promotore del gemellaggio tra i comuni di Pico, dove Landolfi è nato, e quello di Ronciglione. In programma alcune iniziative in ricordo del grande scrittore. Nel borgo saranno allestiti oltre agli stand della fiera, 4 arene per gli incontri, un book bar per gli aperitivi letterari e un Book Restaurant dove poter degustare i prodotti del territorio. L’ingresso a tutte le manifestazioni sarà totalmente gratuito grazie al contributo d’importanti sponsor privati come Unipolsai, Uniccop Tirreno e Banca Lazio Nord e agli enti Comune di Ronciglione e Fondazione Carivit. Grazie poi al progetto Libri Randagi dell’Unicoop Tirreno sarà possibile “adottare” sempre gratuitamente uno dei tanti libri disseminati sul percorso della fiera. Gli orari della fiera saranno il giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle 23.00, mentre il sabato e la domenica dalle 10.30/13.00 la mattina e dalle 16.30/23.00 il pomeriggio.

Per ulteriori informazioni:

www.unborgodilibri.worpress.com