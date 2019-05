Laboratorio di scrittura creativa a Palazzo Alemanni

cultura

Laboratorio gratuito a Palazzo Alemanni, cuore di Civita di Bagnoregio, per raccontare il territorio, i borghi del silenzio e i personaggi mitici dei villaggi della Tuscia. Scrittura creativa e uscite con artigiani e personaggi tipici, percorsi d'ispirazione finalizzati alla realizzazione di eventi culturali, conferenze e pubblicazione di libri. Doppio, l'appuntamento, sabato 4 e domenica 5 maggio, per 8 ore in due giorni. Docente, il professor Emiliano Macchioni, insieme al gruppo di scrittura Civita Writers. Si tratta di un corso gratuito aperto a tutti, ma occorre affrettarsi per prenotare e assicurarsi la partecipazione. Il laboratorio fa parte di “Civita in tutti i sensi”, il progetto di sviluppo turistico pensato e gestito da PromoTuscia, vincitore del bando “Atelier Arte, Bellezza e Cultura” indetto dalla Regione Lazio.

Per ulteriori informazioni:

0761.304643 - alessiopagliara@promotuscia.it