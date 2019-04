"Percorsi nei Musei di Maremma". Eventi e guide per conoscere il territorio

cultura

di Davide Pompei

Non solo visite guidate, ma anche mostre, laboratori per i più piccoli e spettacoli nei Musei di Maremma, in occasione del lungo Ponte di Pasqua che quest'anno trova in quello del 25 Aprile il suo ideale prolungamento. Tra musei, sedi espositive ed aree archeologiche, sono 55 le strutture distribuite nei 21 comuni della rete museale della vicina Provincia di Grosseto. E in quasi tutte sono previste iniziative ed eventi formato famiglia per trascorre giornate nel segno di arte, cultura e tradizioni.

Al programma "Pasqua al Museo" si abbina anche la collana di guide editate da C&P Adver Effigi di Arcidosso e realizzate per conoscere i tesori del territorio. Il progetto della collana di guide nasce, in realtà, nel 2011 per dotare la rete museale di "uno strumento di comunicazione e promozione utile da mettere nei bookshop dei musei". Quindici, i volumi disponibili al costo di 9 euro ciascuno nei bookshop della rete, cofinanziati da tutti i soggetti aderenti e dalla Regione Toscana e concepiti come un invito al viaggio.



Un momento della presentazione della collana, tenutasi lunedì 8 aprile al Museo di Storia Naturale di Grosseto

E alla visita dei musei ai quali si arriva dal territorio e viceversa, in un continuo rimando. Autore, Andrea Semplici, giornalista e scrittore, ma anche viaggiatore che ha firmato moltissime guide che sono racconti di viaggio. Suoi "compagni", San Cerbone che lo guida da Populonia verso Massa Marittima e lo introduce al territorio grossetano, e Sandrone, l'oreopiteco trovato a Baccinello e che lega diversi musei del territorio con la storia geologica e mineraria.

"Dopo la prima guida generale, dalla quale abbiamo poi realizzato anche un documentario di una ventina di minuti con voce narrante dello stesso autore, tradotto in inglese e in LIS – spiegano dalla Rete – i vari musei hanno chiesto di realizzare guide singole. Un progetto impegnativo, durato sette anni che ha portato l'autore a visitare capillarmente la Maremma". Il risultato non è un catalogo sala per sala, oggetto per oggetto ma il racconto di curiosità e aneddoti che coinvolge i personaggi del posto.

