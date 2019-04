In mostra a "Orvieto Fotografia 2019" gli scatti di Tony Gentile

cultura

Mostre e installazioni per tutta la città, dal Pozzo di San Patrizio a Palazzo Coelli, dal Comune fin dentro gli esercizi commerciali. Questa la grande esperienza che il Fiof ha voluto far vivere ad Orvieto in occasione del Festival Internazionale di Fotografia 2019. Tra le grandi esposizioni a rubare l’occhio è quella di Tony Gentile, noto photo reporter da tanti anni collaboratore della Reuters e autore del celeberrimo ritratto di Falcone e Borsellino.

Nella sua mostra Gentile ripercorre la sua lunga vita da fotografo. Dalle immagini della politica italiana e internazionale a quelle dei tre Pontefici succedutisi negli ultimi quarant’anni, fino alle gioie sportive italiane. Fin dal 1989 Tony Gentile, dai suoi inizi con il Giornale di Sicilia e subito dopo con l’Agenzia fotogiornalistica Sintesi di Roma, pubblica i propri reportage dalla Sicilia nelle maggiori testate nazionali ed internazionali.

Nel 1992, poi, l’inizio della collaborazione come corrispondente dell’agenzia internazionale di stampa Reuters per la quale, dal 2003 al 2019, ha lavorato come staff photographer con base a Roma. Per Reuters, negli anni, ha coperto notizie di cronaca, attualità, costume e sport di interesse internazionale. Oggi continua a fotografare dedicandosi ad alcuni progetti personali e all’insegnamento, organizzando incontri e workshop. Nel 2015 pubblica il libro “La guerra, una storia siciliana” (ed Postcart) dedicato ad uno dei periodi più bui della storia del nostro paese, la guerra dichiarata dalla mafia allo stato negli anni 90.