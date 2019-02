Il genio del Rinascimento alla Mostra Concorso Ovo Pinto 2019

cultura

In occasione del 500esimo anno della morte di Leonardo da Vinci anche il concorso "Ovo Pinto", che ha la sua sede nel delizioso borgo di Civitella del Lago, ha voluto rendere omaggio al genio del Rinascimento dedicandogli il tema della sezione speciale del concorso.

"La tematica è globale in senso artistico. Leonardo, nel mondo intero, credo sia l’unico nome che, in maniera assoluta sia espressione di arte, scienza, curiosità, ingegno, sete di sapere, genialità, cura, bellezza… sarà sicuramente un tema stimolante – spiega il presidente dell’Associazione Culturale 'Ovo Pinto' Barbara Bilancioni – e sempre nell’ambito dell’omaggio a Leonardo, stiamo organizzando, in collaborazione con l’Associazione Civitellarte e con il patrocinio del Comune di Baschi, iniziative di alto valore culturale che vedono collaborazioni prestigiose quali quella con l’Associazione Roberto Almagià, con l’obiettivo di promuovere, con slancio e passione, il nostro museo e il territorio”.

L’argomento "Leonardo" ha visto l’Umbria sotto i riflettori nazionali grazie alle ricerche dello storico dell’arte Luca Tomio, che hanno aperto nuovi scenari che legano il cuore verde d’Italia al genio del Rinascimento. In questo contesto, anche piccoli borghi come quello di Civitella del Lago, daranno risalto a questo importantissimo anniversario, dando appuntamento ai più curiosi a visitare le mostre che saranno proposte durante il periodo pasquale fino al primo maggio, giorno della premiazione dei vincitori del Concorso Ovo Pinto, sponsorizzato da Liberovo, l’unico produttore umbro di uova da allevamento biologico.

Pubblicità

Il nuovo Consiglio d’Amministrazione recentemente insediatosi, composto da Barbara Bilancioni, Ilaria Civili, Agnese Fattorini, Veronica Mancini, Matteo Massaccesi, Gloria Mecarelli e Sergio Trippini, invita tutti coloro che abbiano voglia di dare sfogo alla propria fantasia e di cimentarsi nel decorare le uova a partecipare al concorso 2019, e al tempo stesso tiene a ricordare che il termine per l’iscrizione al concorso è domenica 24 marzo, mentre la consegna delle opere è prevista entro mercoledì 17 aprile.

Per ulteriori informazioni:

www.ovopinto.it