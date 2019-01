"A tutto Disney" con l'Avis. Uno spettacolo di colonne sonore al Teatro Comunale

cultura

di Davide Pompei

È tutto pronto al Teatro Comunale di Todi per la 22esima edizione del tradizionale concerto di inizio anno promosso dalla Sezione Avis. Presentato sabato 13 gennaio in Comune, alla presenza del presidente Fabrizio Baffoni, del direttore artistico Paolo Gagliardini e dell'assessore Claudio Ranchicchio, l'evento tornerà sabato 26 gennaio alle 21.15 e domenica 27 gennaio alle 17.30. Tema di quest'anno, "A tutto Disney". Ovvero, le più belle colonne sonore dei film d'animazione della “Casa del Topo”, eseguite dal vivo dai Neutro Blues – arrangiamenti musicali, Sergio Lupattelli, Sauro Truffini, Fausto Paffi – ed impreziosite dall'esibizione delle ballerine dello Sporting Club Todi Coreutica di Raffaela Pazzaglia su coreografie di Bianca Verdirosi.

Sul palco, anche il Gruppo Sbandieratori e Musici di Todi. Arrangiamenti, Mattia Mattoni e il Coro dei Bambini della Scuola Primaria di Collevalenza “Note d'In...Canto” diretto dal Maestro Luca Garbini.E ancora Minnie & The Beagle Boys – B. Bassotti – e il ventriloquo Nicola Pesaresi in compagnia della sua scimmia Isotta. Questi ultimi applauditi insieme anche nei programmi televisivi “Tú Sí Que Vales” e “Italia's Got Talent”. Dalla colonna sonora da Oscar de "Il Libro della Giungla" (1967) – la cui colonna sonora da Oscar porta la firma dei fratelli Sherman e di Terry Gilkysin – a quella de "La Sirenetta" (1989), le cui musiche sono state scritte da Alan Menken che collaborò per le canzoni con Howard Ashman.

E ancora quelle di "Toy Story. Il Mondo dei Giocattoli" (1995) di Randy Newman e Riccardo Cocciante ed "Hercules" (1997) che per le canzoni arruola le voci di Paola & Chiara, Boyzone, Michael Bolton, Jocelyn Brown, Belinda Carlisle, Ricky Martin Sounds of Blackness. Si, perché la musica è uno di quegli elementi che fanno grandi i film apparentemente per piccoli. I biglietti sono ancora disponibili al Teatro Comunale nelle giornate di sabato 26 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21.15 e domenica 27 gennaio dalle 15 alle 17.30. Parte del ricavato aiuterà a sostenere l'attività della più grande organizzazione di volontariato del sangue italiana, che riesce a garantire circa l'80% del fabbisogno nazionale di sangue.

"Se puoi sognarlo, puoi farlo". Zio Walt insegna.