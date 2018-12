Babbo Natale e Befana Forraditesta, in arrivo tre discese acrobatiche

cultura

di Davide Pompei

Promuovere la riscoperta dell’ambiente e del territorio anche tramite la formazione di gruppi per uscite di canyoning, escursioni, passeggiate, trekking ed altre attività quali l’organizzazione e la gestione di manifestazioni sportive, culturali e ricreative in genere, nonché di piccoli spettacoli, feste ed attività in collegamento alle attività socio-sportive.

È questo lo scopo che, ormai da circa 8 anni, persegue l'Associazione Culturale e Sportiva FORRADITESTA®, nata e cresciuta ad Orvieto ma conosciuta e ben radicata anche nell'Alto Lazio. Con l'approssimarsi delle festività che segnano la fine di un anno e l'inizio di quello successivo, le iniziative che vedono i suoi componenti all'opera per lasciare a bocca aperta non solo i più piccoli si moltiplicano.

Alla passione per il torrentismo, la montagna e le attività outdoor si abbina così il piacere di regalare qualche spettacolare momento di stupore. Sarà così domenica 23 dicembre a partire dalle 17.30 a Bagnoregio. Per il secondo anno, infatti, il Babbo Natale acrobatico FORRADITESTA®, arriverà con la sua slitta sul tetto della Cattedrale dei Santi Nicola, Donato e Bonaventura.

Per poi scendere con le corde dal campanile, accompagnato da due fedeli Elfi e, al termine dell'entusiasmante discesa, recarsi nella sua Casetta per dispensare doni e dolcetti a tutti i presenti, con legittima precedenza ai bambini. L'iniziativa è promossa dalla Pro Loco, in collaborazione con la Parrocchia e il patrocinio del Comune di Bagnoregio.

Qualche chilometro più là, a Civitella d'Agliano, la discesa altrettanto spettacolare della Befana FORRADITESTA® dalla Torre dei Monaldeschi si rinnoverà per il terzo anno nel pomeriggio di sabato 5 gennaio d'intesa con Pro Loco, Gruppo Parrocchiale Animatori, Parrocchia dei SS. Pietro e Callisto e Comune alle 18 all'ombra del campanile che accenderà la festa in Piazza Unità d'Italia.

Nasi all'insù, infine, domenica 6 gennaio alle 18 anche a Castiglione in Teverina, dove per il sesto anno consecutivo, il calar della sera coinciderà con l'arrivo dell'arzilla vecchietta sul campanile della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo che, fra torce illuminanti, pioggia di coriandoli e scintillio di luci, scenderà in volo planato su Piazza Maggiore.

Ad aiutarla, anche stavolta, un paio di simpatici Elfi che l'aiuteranno a distribuire a tutti dolcetti, caramelle e l'immancabile carbone. L'evento, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune ed il contributo della Confraternita della Misericordia, sarà ospitato da don Alfredo Cento, parroco della Parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo. Il tutto, ovviamente, senza scopo di lucro.

"I primi a divertirci – affermano i componenti del Gruppo – siamo noi. Quello che ci trasmette la carica è vedere altrettanto entusiasmo negli occhi dei bambini e delle famiglie alle quali regaliamo qualche ora di allegria che possa contribuire a rendere davvero bello questo momento dell'anno...".

Per ulteriori informazioni:

forraditesta@gmail.com