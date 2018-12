Roderick Giles & Gospel Choir al "Tuscia Gospel Festival"

cultura

Dopo il tutto esaurito di martedì 11 dicembre a Vetralla, il "Tuscia Gospel Festival2, che si terrà fino a giovedì 20 dicembre toccando dieci comuni del territorio, si sposta a Soriano nel Cimino mercoledì 12 dicembre e a Ronciglione giovedì 13 dicembre. Entrambi i concerti si terranno nelle cattedrali dei due comuni dei Cimini e saranno a ingresso libero. Il Tuscia Gospel Festival nei Cimini, progetto promosso dalla Comunità Montana dei Cimini e finanziato dal Consiglio Regionale del Lazio, vede coinvolti i comuni di: Vetralla, Soriano nel Cimino, Ronciglione, Vignanello, Canepina, Vallerano, Caprarola, Nepi, Vitorchiano e Capranica.

Da martedì 11 a giovedì 20 dicembre nelle cattedrali di questi comuni si terranno dei concerti di gospel che vedranno come protagonisti i cori di: Roderick Giles & Gospel Choir, United Voice of Gospel e Nate Brown One Voice Gospel Choir. I Tre famosi gruppi gospel in tournee in Italia e Europa a dicembre, i tre gruppi si esibiranno in grandi teatri del nord Italia e in Svizzera, si esibiranno nei comuni coinvolti nel progetto. “Siamo felici, dichiara il presidente della Comunità Montana dei Cimini Eugenio Stelliferi, di essere riusciti a realizzare questo progetto nei Cimini. La sinergia tra dieci comuni, la Comunità Montana dei Cimini e ovviamente la Regione Lazio ha permesso di portare a costi contenuti grandi gruppi di Gospel americani ad esibirsi nei nostri comuni.

Come presidente della Comunità Montana dei Cimini sono felicissimo del risultato ottenuto con questa sinergia tra enti e pronto con la mia giunta a continuare a lavorare anche in futuro su eventi che sappiano mettere insieme tante realtà, portando spettacoli di alto livello internazionale nei nostri comuni di provincia.” Tornando a Roderick Giles & Grace Gospel Choir, che si esibirà a Soriano nel Cimino e Ronciglione nei prossimi giorni, Roderick Giles nasce a Washington, dove frequenta la Eastern High School ed entra nel rinomato Eastern High School Choir. Studia musica sotto la guida del Dott. Joyce Garrett, suo mentore, che stima profondamente e al quale attribuisce la sua esperienza musicale.

Roderick ha fondato una propria agenzia musicale, la Giles Music Group dove ha sempre dimostrato di essere “la soluzione unica per la musica di qualità!” Grace è un gruppo di sei cantanti di grande talento, formato da Roderick per esprimere il suo modo di interpretare la musica. Il Coro interpreta diversi stili musicali, tutti ispirati al gospel che resta il genere alla base delle loro esibizioni. I cantanti del Grace lavorano anche per la Giles Music Group rivestendo il ruolo di interpreti principali. I membri di Grace si sono esibiti in alcune fra le più prestigiose location degli Stati Uniti, fra le quali la Casa Bianca, il Campidoglio, il Kennedy Center e il Washington Convention Center. Per maggiori informazione sull’evento basta vistare la pagina Facebook/Tusciagospelfestival e scoprire il programma completo del festival che ricordiamo sarà tutto ad ingresso libero.

Di seguito il programma completo del Festival:

martedì 11 dicembre

ore 21 - Vetralla Cura - Chiesa Santa Maria del Soccorso

Roderick Giles & Grace Gospel Choir

mercoledì 12 dicembre

ore 21 - Soriano nel Cimino - Duomo Collegiata San Nicola di Bari

Roderick Giles & Grace Gospel Choir

giovedì 13 dicembre

ore 21 - Ronciglione - Duomo dei Santi Pietro e Caterina

Roderick Giles & Grace Gospel Choir

sabato 15 dicembre

ore 21.30 - Vitorchiano - Chiesa di Santa Maria

Roderick Giles & Grace Gospel Choir

domenica 16 dicembre

ore 18 - Vallerano - Santuario del Ruscello

United Voice of Gospel

lunedì 17 dicembre

ore 18 - Canepina - Chiesa di Santa Maria Assunta

United Voice of Gospel

lunedì 17 dicembre

ore 21.30 - Nepi - Cattedrale Sacra Famiglia

Roderick Giles & Grace Gospel Choir

mercoledì 19 dicembre

ore 21 - Capranica - Tempio Romanico di San Francesco

Roderick Giles & Grace Gospel Choir

giovedì 20 dicembre

ore 18 - Vignanello - Chiesa Della Collegiata

Nate Brown One Voice Gospel Choir

giovedì 20 dicembre

ore 21.30 - Caprarola - Chiesa Di Santa Teresa

Nate Brown One Voice Gospel Choir