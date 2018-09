Giornate Europee del Patrimonio 2018. "L'arte di condividere", tra Umbria e Lazio

cultura

di Davide Pompei

Visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie di luoghi spesso chiusi al pubblico. Si rinnova sotto questa formula l'appuntamento con le Giornate Europee del Patrimonio, la manifestazione che il Consiglio d'Europa e la Commissione Europea promuovono dal 1991, con l'intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le nazioni europee. E, al tempo stesso, "riaffermare il ruolo centrale della cultura nelle dinamiche della società italiana".

Sfida ambiziosa ma non impossibile messa in atto non solo nei musei statali - ad Orvieto, al Museo Archeologico Nazionale e alla Necropoli Etrusca di Crocifisso del Tufo - ma a livello locale anche dall'Associazione Acqua in collaborazione con altre realtà culturali e istituzioni. Due le giornate, almeno il doppio le mete. Esplorando borghi e territori ricchi di storia e natura, lungo itinerari spesso sottovalutati anche dalla popolazione autoctona, per riscoprire vicende antiche e più recenti. Tema di quest'anno, non a caso, "L'arte di condividere".

Si inizia a farlo sabato 22 settembre alle 17.30 dal Museo Naturalistico di Lubriano con "C'era una volta un re, anzi tre", esilarante spettacolo formato famiglia con Gianni Abbate – sua, la regia e l'adattamento del popolare testo di Luigi Capuana – ed Ennio Cuccuini. L'appuntamento, realizzato in collaborazione con Teatro Null e "I Porti della Teverina – Officina Culturale della Regione Lazio", è per le 17.30 al civico 12 di Piazza Col di Lana. Nei 5 euro di ingresso è previsto anche un AperiFiaba. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 347.1103270

Ricca, la giornata di domenica 23 settembre. A Porano in collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano e l'Ecomuseo del Paesaggio degli Etruschi sono in programma visite guidate alle 15.45 a Villa Paolina, il gioiello del XVIII immerso nel verde e alle 17.30 alla Tomba Hescanas, databile al IV secolo a.C. Al Centro Visite Paao, inoltre, alle 16.30 è previsto un laboratorio didattico per bambini. La quota per la visita guidata (minimo 10 persone) è di 12 euro a persona (10 per i soci FAI), per il laboratorio 5 euro (gratuito per i soci FAI). Per ulteriori informazioni e prenotazioni obbligatorie: 328.5430394 – 339.7240074

A Lubriano, invece, alle 17 il Monumento Naturale "Balza di Seppie" chiama all'Azienda Agricola "Montesu", in località Santa Caterina 30, per ascoltare "Briganteide. Storia del Brigantaggio in Maremma" in collaborazione con Teatro Null e "I Porti della Teverina – Officina Culturale della Regione Lazio". Le parole di Gianni Abbate, Ennio Cuccuini e Sabrina Cori si mescolano alla chitarra acustica, il bouzuki e la voce di Stefano Belardi, al violino di Christian Arlecchino e alle percussioni di Simone Possieri. L'ingresso è di 7 euro con "Merenda del Brigante". Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 347.1103270

Civitella del Lago, il borgo a strapiombo sull'invaso di Corbara, dà appuntamento a tutti alle 9.45 al nuovo parcheggio in prossimità del Cimitero Civico per una passeggiata alla volta del Museo Ovo Pinto e all'Area Archeologica di Scoppieto. Qui, le visite guidate saranno realizzate in collaborazione con la Cooperativa "Le Macchine Celibi" e il personale del museo. I costi di partecipazione – 10 euro a persona, l'intero; 5 euro, il ridotto under 14 – includono i tickets di Museo, Area Archeologica e Antiquarium Comunale di Baschi. Per ulteriori informazioni e prentoazioni: 347.6923043 – 328.5430394

È un invito alla scoperta, infine, quello che arriva dall'Antiquarium di Tenaglie e dalle splendide rovine dell'antichissima Necropoli del Vallone del Fosso di San Lorenzo grazie a tours guidati, accompagnati da un archeologo, in collaborazione con il Comune di Montecchio. Partenze dalle 10.30 alle 16 dalla struttura museale di Tenaglie. Costi delle visite, 10 euro a persona compresi i ticket d'ingresso. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 349.0642786 – 328.5430394

Per ulteriori informazioni:

associazioneacqua@libero.it