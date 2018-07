"Stella d'Oro", edizione speciale. Sei compagnie in corsa per il Premio "Stella delle Stelle"

cultura

di Davide Pompei

Nel cuore antico di Allerona, dove da un paio d'anni sventola il vessillo de "I Borghi più belli d'Italia", si alza il sipario sulla 22esima edizione del Festival Nazionale di Teatro Amatoriale "Stella d'Oro", la rassegna culturale che riscuote ogni anno grande partecipazione sia in termini di pubblico, che tra le compagnie teatrali provenienti da tutta la Penisola.

Sei, quelle che si esibiranno sul palco allestito in Piazza Santa Maria e che concorreranno al titolo di "Stella delle Stelle", un nuovo riconoscimento speciale così come l’edizione 2018 che riporterà sulle scene alcune tra le realtà che nel corso degli anni hanno vinto la rassegna, ideata e diretta, fino alla sua prematura scomparsa nel 2014, da Massimo Gilibini.

Si inizia sabato 21 luglio alle 21.15 con un’interessante rievocazione della vita di "Francesco Andreini, pistoriense", attore toscano della Commedia dell’Arte vissuto tra il '500 e il '600, e della sua Compagnia dei Comici Gelosi da lui fondata, portata in scena dal Gruppo d'Arte Drammatica "Città di Pistoia" con la regia di Enrico Melosi.

"Ai ferri corti nel Parco" è il titolo dell'irriverente tragi-commedia che domenica 22 luglio alle 21.15 porta in scena l'Associazione Bretelle Lasche di Belluno. "Rideremo, disprezzeremo, condivideremo, andremo in empatia, odieremo e ci scandalizzeremo salvo poi riconoscerci", parola di regista Chiara Becchimanzi. Dopo una pausa di qualche giorno, si riparte sabato 28 luglio alle 21.15 con la terza opera in concorso diretta da Alessandro Di Spario. Si tratta de "Il Colpo della Strega" di John Graham nella versione dell'Associazione Culturale Luci della Ribalta di Bolzano.

Sabato 4 agosto alle 21.15, invece, "Il Gioco delle Parti" di Luigi Pirandello è tutto della Compagnia Arte Povera di Mogliano Veneto. Regia, Francesco Boschiero. Il Teatro dell'Accadente di Forte dei Mari sale sul palco martedì 7 agosto alle 21.15 proponendo "The Gin Game" del drammaturgo statunitense Donald L. Coburn con la regia di Luca Brozzo. Penultimo appuntamento, giovedì 9 agosto alle 21.15 con la Compagnia Teatrale "La Corte dei Folli" di Fossano e l'opera teatrale "Nel Nome del Padre" di Luigi Lunari, per la regia di Stefano Sandroni.

La Stardust Company di Casale Monferrato porta in scena sabato 11 agosto alle 21.15 "La Carovana dei Sogni", spettacolo di gala tra illusionismo e magia diretto da Claudia Giaroli. Al termine, l’assegnazione del Premio Stella d'Oro 2018, del 14° Premio alla Regia intitolato a Giancarlo Pancaldi e del 4° Premio Massimo Gilibini, riconoscimenti questi considerati ormai a pieno titolo tra i più ambiti del panorama teatrale amatoriale a livello nazionale.

L'ingresso ad ogni singolo spettacolo è di 7 euro, ridotto a 5 euro per ragazzi da 15 a 18 anni, soci di Pro Loco, Unicoop Tirreno o Oasi Cooperativa di Comunità. L'abbonamento all'intera rassegna, invece, è di 40 euro, 30 il ridotto. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno alla Sala Aurora.

Per ulteriori informazioni:

328.3684615 - turismo@comune.allerona.tr.it