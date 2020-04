Potrebbe slittare l'insediamento del nuovo Vescovo, Gualtiero Sigismondi

cronaca

Potrebbe slittare a data da destinarsi l’insediamento del nuovo vescovo della Diocesi di Orvieto - Todi. Secondo quanto ripotato nei giorni scorsi dalla cronaca di Foligno del Corriere dell’Umbria, l’insediamento di Monsignor Gualtiero Sigismondi, previsto per il prossimo 7 maggio, a causa della situazione di emergenza per coronavirus, potrebbe essere rinviata.

Sulla data ancora non è stato sciolto il riserbo che solitamente contorna l’ambiente ecclesiastico. Al momento, stando a quanto confermato dalla sede vescovile di Foligno, che sta attraversando un momento particolarmente turbolente per le polemiche legate ad un probabile accorpamento con Spoleto, Sigismondi dovrebbe rimanere nella sua attuale Diocesi in attesa che le condizioni per il trasferimento a Orvieto siano favorevoli.

Non è escluso, comunque, che all’ultimo momento negli ambienti ecclesiastici si possa decidere di dare operatività al trasferimento del nuovo Vescovo nelle prime settimane di maggio, anche per dare la possibilità alla diocesi di Orvieto - Todi di operare nella delicata fase di ripartenza.