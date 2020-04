Consegnate in Comune le chiavi delle attività

cronaca

Anche i ristoratori, baristi e pasticceri di Soriano nel Cimino hanno aperto simbolicamente i loro locali, acceso le luci e apparecchiato un tavolo per far sentire la loro voce al Governo, per dire no alle scelte contenute nel decreto della Fase 2, contro il Coronavirus.

Dopo il flashmob "Risorgiamo Italia", mercoledì 29 aprile, la consegna simbolica delle chiavi delle attività all'Amministrazione Comunale per chiedere aiuto. I primi a farlo sono stati Massimo Mechelli, titolare del Ristorante “Baita la Faggeta” e Andreani Carla della Gelateria “Dolci Delizie” che hanno affidato al vicesindaco Roberto Camilli le chiavi delle rispettive attività.