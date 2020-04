Colletta degli "angeli della strada" per aiutare una famiglia a raggiungere il Trentino

cronaca

Nella giornata di sabato 25 aprile una pattuglia della Polizia Stradale di Orvieto, in servizio di vigilanza sull'autostrada, è stata chiamata ad intervenire presso l'area di servizio Fabro Est in quanto, secondo le segnalazioni giunte, c'era una famiglia con al seguito due bambine in preda a crisi di pianto e disperazione.

Giunti sul posto, gli uomini della Stradale, hanno accertato effettivamente, vicino ad un'utilitaria, la presenza di un uomo ed una donna e due bambine di nazionalità straniera, ma residenti da oltre 20 anni in Italia, che si disperavano dal momento che dovevano accompagnare la loro piccola di 4 anni in Trentino per una visita ematoncologica - ne avevano un'altra di circa un anno al seguito - ma, non avendo denaro per mettere benzina, non sapeva più cosa fare.

L'uomo ha spiegato ai poliziotti, con voce interrotta da singhiozzi e in lacrime ma tentando anche di incoraggiare la moglie e le bambine, che era lì fermo dalla sera del giorno precedente e che a causa dell'emergenza Covid-19 aveva perso il lavoro di fornaio e non aveva più soldi neanche per far mangiare la propria famiglia ma che si dovuto per forza mettere in viaggio verso un città del Trentino a causa della brutta malattia della figlia più grande.

Pubblicità

Ha poi aggiunto che, fino a quel momento, non aveva mai avuto problemi di sorta. Avendo sempre lavorato onestamente era, infatti, riuscito a garantire una vita modesta ma serena alla sua famiglia ora però era giunto allo stremo economico. Ha riferito che a quel viaggio non aveva potuto rinunciare per via della visita importante che doveva fare sua figlia.

I poliziotti, dopo aver ascoltato la disperazione dell'uomo, senza pensarci neanche un attimo, si sono organizzati con una colletta e hanno consentito, alla famiglia in difficoltà, prima di rifocillarsi a dovere e, poi, di riprendere il viaggio verso casa pagando loro anche il rifornimento di carburante necessario a raggiungere la località dell'importante visita.

L'altra faccia della disperazione inflitta dal Covid-19 che, fortunatamente, grazie a quelli che da sempre sono definiti gli "angeli della strada" questa volta ha comunque avuto un lieto fine.