Sindaco Bernardini, “Speriamo che situazione si risolva in tempi brevi”

Due fasi di intervento per contenere i tempi di chiusura del ponte di Baschi. Questa la prospettiva illustrata dal sindaco di Baschi, Damiano Bernardini, al termine della riunione tecnica che si è svolta nel pomeriggio presso la Caserma della Polizia Stradale di Orvieto.

“La chiusura - spiega Bernardini - è avvenuta a seguito di verifiche effettuate da Autostrade per l’Italia che hanno rilevato la necessità di sottoporre il ponte ad una manutenzione specifica. Quindi in una prima fase verrà effettuato un intervento di messa in sicurezza per poi consentire la realizzazioni di opere strutturali in un secondo momento. Si spera che la chiusura sia contenuta in un tempo breve che permetta la messa in sicurezza e poi la riapertura temporanea in attesa che venga poi predisposto un secondo intervento che riguarderà le opere strutturali”