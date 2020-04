Nella zona rossa quattro giorni di tamponi e test sierologici

cronaca

A partire da mercoledì 22 e fino a sabato 25 aprile, quindi per quattro giorni consecutivi, la Asl Viterbo effettuerà tamponi e test sierologici su 700 persone del comune di Celleno, dai 12 anni in su.

"Sarà uno screening molto importante - affermano dalla zona rossa - per ciascuno di noi e per tutta la nostra comunità che, contrariamente a quello che potrebbe apparire in questo momento, potrà dire di essere la più controllata e la più sicura di tutta la provincia.

Potremo sapere se il nostro organismo ha sviluppato anticorpi contro il Covid-19 e quindi se abbiamo già avuto questa malattia. I test saranno effettuati con metodo drive-in, cioè senza scendere dalla nostra automobile. Considerando il numero di test a disposizione, ne sarà effettuato uno a famiglia (due nelle famiglie più numerose)".