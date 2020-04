Covid-19, un decesso e 21 in quarantena. Undici i guariti

cronaca

"L’Amministrazione Comunale di Marsciano a nome di tutta la comunità esprime il più profondo cordoglio, e la sua vicinanza alla famiglia, per la morte di un nostro concittadino a causa del Covid-19”. Così il sindaco Francesca Mele nell’annunciare il decesso, avvenuto nella mattina di martedì 21 aprile, di una delle 3 persone che risultano attualmente malate sul territorio comunale.

"Avremmo sperato di non dover mai dare questo annuncio – continua il sindaco – ma purtroppo le condizioni di salute del nostro concittadino, già da giorni ricoverato in terapia intensiva, si sono velocemente aggravate.

Questa morte, come tutte quelle a cui stiamo assistendo in Italia e nel mondo, e la sofferenza all’interno dei reparti di terapia intensiva, ricordano a tutti noi la pericolosità di questa malattia e ci restituiscono in modo chiaro le responsabilità che tutti noi abbiamo, con i nostri comportamenti, in questa difficile battaglia per uscire dalla pandemia.

Dobbiamo dimostrare di essere una comunità solidale e attenta ai bisogni di tutti, al fine di preservare la salute pubblica. E tutto questo diventa ancora più attuale in vista di quella che è la fase 2, ovvero una ripartenza, seppur lenta, con le attività economiche e con minori limitazioni agli spostamenti”.

Da lunedì 30 marzo nel territorio di Marsciano non si sono registrati nuovi casi di Covid-19, che sono quindi fermi, nel complesso, a 15. Ad oggi, risultano 11 persone completamente guarite, una persona clinicamente guarita, due malate, una deceduta e 21 in quarantena.