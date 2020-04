Coronavirus, due nuovi casi a Manciano

cronaca

Il sindaco di Manciano Mirco Morini informa ufficialmente che, su comunicazione dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, pervenuta sabato 11 aprile, sono stati riscontrati due nuovi casi positivi nel territorio del comune di Manciano, attualmente domiciliati presso le proprie abitazioni.

“A tal proposito - spiega il sindaco - invito nuovamente tutti i cittadini, con grande senso di responsabilità a tutela della salute pubblica, a restare a casa e a uscire solo ed esclusivamente: per motivi di comprovato lavoro; per motivi di salute; per acquisto della spesa e di medicinali".