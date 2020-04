Coppia romana raggiunge la seconda casa a Montegabbione, sanzionata

cronaca

Sono tanti i servizi perlustrativi di tutte le Forze di Polizia e Polizie Locali che, coordinati dalla Prefettura, stanno controllando tutto il territorio provinciale in particolare per frenare ed intercettare i cittadini che, nonostante i divieti, potrebbero cercare di raggiungere per le festività pasquali le cosiddette “seconde case”.

Ed è nell’ambito di tale dispositivo che un equipaggio della Stazione Carabinieri di Montegabbione ha verificato che una coppia di romani, senza poter avanzare uno dei giustificati motivi previsti dalle vigenti restrizioni, aveva raggiunto la propria abitazione di villeggiatura ubicata nel comune dell'Alto Orvietano.

I due coniugi, che non sono positivi al Covid-19, oltre ad essere sanzionati per l’infrazione delle disposizioni sugli spostamenti, sono stati segnalati al sindaco, Fabio Roncella, che previ accordi con l'Usl ne ha disposto l’isolamento volontario.