Il cardinale alla Casa San Bernardino. "Anche il Papa prega per le suore di Porano"

cronaca

Emozionante visita nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile del Cardinale Konrad, elemosiniere del Papa, alla Casa di San Bernardino delle Suore Francescane di Maria di Porano. "Il cardinale - riferiscono dal Comune - è arrivato in macchina da solo, con una pettorina da volontario, accolto da quattro dipendenti emozionatissime per la visita a sorpresa.

Ha portato in dono da parte del Santo Padre molto materiale, dispositivi di protezione individuale, shampoo, gel per ogni suora e varie confezioni di colombe pasquali con la benedizione di Papa Francesco.

Il cardinale ha voluto far visita al Cimitero anche perché una delle sorelle morte in questo mese era stata tutta la vita in Vaticano.

Anche il Pontefice segue con apprensione e prega per le suore di Porano. Oltre al Papa, anche la Cina è vicina alle suore. La Caritas cinese ha fatto sapere che invierà 1000 kit completi di DPI".