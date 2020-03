"Ci hanno seppellito ma eravamo semi. 29 Marzo 2020"

cronaca

Il 29 marzo ad Orvieto ricordiamo i 7 Martiri di Camorena, fucilati dai fascisti. La democrazia non è un monumento, la libertà non è uno slogan. I martiri di Camorena non ci hanno regalato due cose belle e fatte da lucidare ogni tanto.

Ci hanno regalato la possibilità di lottare per la libertà ogni giorno, contro l’illibertà che ogni giorno l’aggredisce e ci minaccia, e di costruire una democrazia sempre più forte e larga, contro l’anti-democrazia sempre attiva e in agguato, ogni giorno, dietro ogni angolo di strada, fin dentro le stanze delle nostre case.

Le nostre case oggi luogo di reclusione per tutte e tutti noi. Se la libertà non è uno slogan, è la possibilità anche in un momento come questo di poter alzare una voce contro un modello di società basata sul profitto di pochi a danno di tante/i e che non restituisce mai niente. Allora ci piacerebbe che balconi e finestre fossero piene di striscioni con su scritto "diritto alla vita", "più soldi alla sanità pubblica e meno alle armi". Ci piacerebbe, perchè in questo troveremmo un altro modo di dare dignità a chi ci ha restituito la libertà.

Vorrei tanto ripiegare il tempo

come un foglio su cui disegnare

e riuscire ad arrivare a casa

prima che tu te ne debba andare

vorrei tanto essere un ingegnere

e inventare un aereo migliore

che l'oceano superi in un balzo

e mi porti in tempo al tuo dolore

vorrei darti queste mie parole

perchè tu le possa accarezzare

e poi farne una coperta rossa

che ti possa per sempre scaldare

e vorrei per tutta la mia vita

ricordarti nei tuoi giorni buoni

uomo libero da ogni tiranno

resistente all'urlo dei buffoni

R. Mantegazza

(Pedagogia della resistenza, 2003)

Fonte: Associazione Centro di Documentazione Popolare di Orvieto - Confederazione Cobas - Comitati di Base dell'Orvietano