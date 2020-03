Covid-19, un altro paziente positivo. A Città della Pieve 16 e un decesso

cronaca

Il sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini ha ricevuto comunicazione ufficiale di un altro caso positivo al Covid-19 nel territorio comunale dove alle 8 di mercoledì 25 marzo risultano 16 casi positivi e un decesso. Anche questo soggetto si trova già in quarantena ed è presumibilmente legato ad un contagio avvenuto fuori regione.

"Penso sia ormai chiaro a tutti - afferma il primo cittadino - che stiamo parlando di un virus estremamente contagioso, che può essere trasmesso anche da soggetti asintomatici o con sintomi molto lievi. Dai tamponi eseguiti su tutti gli abitanti del paese Veneto Vo', uno dei comuni italiani più colpiti, è emerso che il 60% delle persone risultate positive non presentava alcun sintomo. Questo per dare la misura del grado di attenzione e scrupolo che ognuno di noi deve avere.

Molti cittadini sanno che i sintomi tipici del Covid-19 sono febbre, tosse, fiato corto e stanchezza, ma tra i sintomi ci possono essere anche naso che cola o otturato, mal di gola, mal di testa, dolori muscolari, diarrea, nausea e vomito. Non dobbiamo assolutamente sottovalutare nulla, neanche i sintomi più lievi, con il rischio di contagiare qualcuno che potrebbe, invece, sviluppare complicazioni cliniche molto gravi.

Prego tutti di non cimentarsi in autovalutazioni o aspettare giorni prima di contattare il medico, pensando magari che si tratti di una semplice influenza. Rinnovo, dunque, l'invito a contattare immediatamente il medico di famiglia o il numero verde regionale 800.636363 in presenza di sintomatologia.

Il contagio può avvenire tramite fluidi respiratori, ma può avvenire anche tramite le superfici sulla quale il Coronavirus può sopravvivere per diverso tempo, per questo è fondamentale fare attenzione a non toccarsi il viso prima di aver lavato accuratamente le mani. È necessario che ogni cittadino, responsabilmente, ponga in essere tutte le precauzioni atte a limitare al massimo il contagio nella nostra comunità".