Operatori con infleunza: sospese le attività del Centro salute mentale

cronaca

Per comparsa di sintomi simil influenzali in alcuni operatori del Csm (centro salute mentale) di Orvieto, la Usl Umbria 2 ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente il servizio per tutelare la salute di operatori e assistiti.

Verranno comunque garantite, grazie alla collaborazione delle infermiere dell'Adi (assistenza domiciliare integrata) e dei medici di medicina generale, tutte le terapie da somministrare agli utenti mentre per le consulenze e le urgenze il dipartimento di Salute Mentale ha già comunicato la disponibilità del Csm di Narni-Amelia e del Spdc di Terni. (Spdc è il servizio di prevenzione, diagnosi e cura e si trova nel complesso ospedaliero di Terni).