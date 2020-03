La comunità di Grisignana è vicina a quella di Monteleone d'Orvieto

cronaca

In tempi di Covid-19, dove anche le strette di mano sono state vietate per ragioni di sicurezza sanitaria e quindi non fanno più parte del consueto saluto tra persone, non può che fare notizia un abbraccio internazionale: quello virtuale tra le comunità di Monteleone d'Orvieto e Grisignana. L'Amministrazione Comunale del borgo dell'Alto Orvietano ringrazia a nome di tutta la cittadinanza monteleonese, il sindaco Claudio Stocovaz e tutta la comunità di Grisignana per la vicinanza dimostrata in questo momento difficile.

"Questa mattina - si legge nel profilo Facebook del Comune - il sindaco Stocovaz ha chiamato il nostro sindaco per assicurarsi sulla nostra situazione, purtroppo anche loro, come tutta l'Europa, sono alle prese con misure restrittive per la lotta contro questo terribile virus. Speriamo di tornare al più presto ad incontrarci in uno scambio fraterno tra i nostri Paesi". Superata l'emergenza, sicuramente, sarebbe una bella opportunità che potrebbe essere colta dalla popolazione interessata.