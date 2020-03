Coronavirus a Montecchio. Primo caso, primo decesso

cronaca

E' stato riscontrato il primo caso di Coronavirus a Montecchio. Un caso di "importazione" dal momento che il paziente anziano, un ultra-ottantenne, per motivi sanitari si era recato nelle Marche e al rientro ha avuto come sintomi tosse e febbre. E' venuto a mancare giovedì 19 marzo nell'attesa dell'esito del tampone, che poi si è rivelato positivo. Sale, dunque, a cinque il bilancio delle vittime in Umbria.

"Il mio abbraccio virtuale più grande - afferma il sindaco, Federico Gori - in questo momento va a tutta la famiglia. Stiamo cercando di capire insieme all'Usl Umbria 2 quali sono state le frequentazioni. Ho parlato telefonicamente con i parenti e ho cercato di capire come possiamo essere utili. Cerchiamo tutti di essere più coscienti di cosa sta accadendo". L'appello del primo cittadino è quello ad attenersi al rispetto scrupoloso delle indicazioni.