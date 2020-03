Coronavirus. Primo caso di positività anche a Bagnoregio

cronaca

Primo caso di positività al Coronavirus anche a Bagnoregio. Lo ha comunicato nella tarda mattinata di mercoledì 18 marzo l'Asl di Viterbo al sindaco, Luca Profili.

"È un nostro concittadino - riferisce quest'ultimo - che si trova in isolamento domiciliare già da 10 giorni. Non risultano esserci altri contagi al momento.

Sono in continuo contatto con la Asl e qualsiasi novità verrà immediatamente comunicata. È un momento complesso per tutta la nazione, chiedo di rispettare al massimo le norme poste in essere dai decreti della Governo e dalle ordinanze delle Regione Lazio".