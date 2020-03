Tricolori a Monteleone d'Orvieto, uniti contro il Covid-19

cronaca

Nel giorno dell'Unità d'Italia, in un innaturale ma necessario silenzio, spuntano il bianco, il rosso e il verde della bandiera italiana, tra Piazza Cavour e Piazza Pietro Bilancini. Un modo più che eloquente per dire che "la storia di chi ci ha preceduto diventa tesoro per il presente: uniti ce la faremo!".

"Un compleanno speciale per il nostro Belpaese purtroppo coinvolto con una delle crisi più difficili e delicate della nostra storia, ma che forse, proprio in questa crisi sta ritrovando un’unità che non viveva da tempo", il commento dell'Amministrazione Comunale di Monteleone d'Orvieto nell'invitare i cittadini ad esporre il tricolore dalle rispettive finestre.

Le bandiere italiane sventoleranno "fino alla vittoria contro il Covid-19".