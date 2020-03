L'augurio dei vescovi umbri e il ringraziamento a monsignor Tuzia

cronaca

L’augurio dei Vescovi umbri a mons. Gualtiero Sigismondi nuovo Vescovo di Orvieto-Todi e il ringraziamento a mons. Benedetto Tuzia per la missione svolta anche al servizio delle Chiese dell’Umbria I Vescovi della Conferenza Episcopale Umbra si stringono fraternamente attorno a Mons. Gualtiero Sigismondi, finora Vescovo di Foligno, chiamato oggi da Papa Francesco a guidare come padre e maestro la Chiesa di Orvieto-Todi e invocano sul suo ministero la luce e la consolazione dello Spirito Santo e l’assistenza dei Santi Patroni Giuseppe e Fortunato. Salutano con animo grato Mons. Benedetto Tuzia, con il quale hanno condiviso in questi anni il comune servizio del Vangelo in terra umbra, apprezzando la sapienza e l’umanità con cui ha adempiuto alla missione episcopale e accompagnato la Commissione regionale per la carità.

+ Renato Boccardo

Arcivescovo di Spoleto-Norcia e Presidente della Conferenza Episcopale Umbra