Coronavirus, rinviato il viaggio inaugurale dell'elettrotreno Arlecchino

cronaca

Nell’ambito delle misure preventive adottate a livello nazionale per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, il Ministero dei Beni Culturali, Dario Franceschini, ha annullato e rinviato a data da destinarsi la presentazione dell’Anno del Treno Turistico prevista per martedì 25 febbraio che prevedeva il viaggio inaugurale dell’elettrotreno FS ETR 250 Arlecchino sulla tratta Roma Termini – Orvieto alla presenza dei Ministri per i Beni Culturali e Turismo, Infrastrutture e dei Trasporti e dei vertici di Ferrovie dello Stato Italiane.