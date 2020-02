Addio a Jimmy nella Festa Nazionale del Gatto

cronaca

Festa Nazionale del Gatto - la ricorrenza nata nel 1990 che si celebra in tutta Italia il 17 febbraio - da dimenticare per Florinda Zanetti che, come ogni appassionata di felini, dedica ai suoi amici a quattro zampe attenzioni, tutela e rispetto. Proprio in concomitanza con questa festività, tuttavia, ha perso un altro suo gatto. Un gattino trovato mesi fa in mezzo alla strada, sporco, logoro e bagnato da una violenta pioggia.

"Lui purtroppo - racconta la giovane con voce stanca e distrutta - non è il primo che nella via in cui è situata la mia casa, a Castel Viscardo, viene investito dalle auto. Due anni fa ho compilato moduli e documenti per l'autorizazione ad aggiungere dei dossi artificiali per il rallentamento del traffico e proprio due anni fa è stata presa sotto da un'auto la mia gatta a cui ho poi fatto una raccolta fondi di 600 euro per la ricostruzione della mandibola (grazie soprattutto al sostegno di amici, colleghi, familiari e molti altri amanti di felini di tutta Italia. Un mese fa a un altro gatto è stata strappata la vita in questa strada. Oggi è tocato a Jimmy".

Di qui la richiesta di far fronte insieme a questo problema verso Comune "che - riferisce Florinda Zanetti . in modo superficiale ha rimandato sempre questo problema senza mai affrontarlo seriamente". "E - chiede - se invece del gattino ci fosse stato un mio nipote o un bambino? Non vorrei mai vedere una cosa simile, mai più vorrei rivivere una situazione come quella di oggi. Tutti dicono 'Che sarà mai è solo un gatto' oppure la classica frase 'Era solo un animale'... Non è questione di animale o umano...ma di amicizia, ed oggi mi è stata strappata via con una tale freddezza che...mi ammazza il cuore.