Autoarticolato si adagia sul guard rail, traffico a rilento sull'A1

Nel primo pomeriggio di martedì 11 febbraio, lungo l'Autostrada del Sole, all'altezza del chilometro 426, in direzione Nord, tra i caselli di Fabro e Chiusi, per cause ancora in corso d'accertamento - non si esclude il forte vento - un autoarticolato ha finito per ribaltarsi, adagiandosi sul guard rail centrale in carreggiata Nord, occupando lievemente anche la carreggiata Sud.

Fortunatamente l'episodio non ha provocato alcun ferito, solo rallentamenti del traffico. Illeso l'uomo che si trovava alla guida. Al momento sono in corso le operazioni di ripristino e il recupero del mezzo. Sul posto stanno operando le pattuglie della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco di Orvieto, il personale di Autostrade per l'Italia e quello medico sanitario del 118.