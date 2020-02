Controlli dei Carabinieri sul territorio con l'ausilio di un elicottero

cronaca

Nella giornata di venerdì 31 gennaio i Carabinieri della Compagnia di Terni, con l’aggiunta del supporto aereo di un velivolo del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Roma-Urbe, hanno posto in essere un’oculata azione sinergica finalizzata a rendere sicuri i flussi stradali ma anche ad aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini contrastando in particolare i reati predatori e contro la persona.

Obiettivo principale dell’azione è stato, infatti, quello di controllare le grandi arterie cittadine ed i luoghi di ritrovo dei giovani, ponendo particolare attenzione alle aree soggette allo spaccio di stupefacenti e di sfogo dei soggetti dediti all’abuso di alcool, procedendo, nel contempo, ad assicurare la regolare circolazione dei veicoli attraverso mirati controlli su strada nei confronti di automezzi e soggetti in transito.

L’aeromobile ha sorvolato l’intero territorio di competenza della Compagnia dell’Arma di Terni con finalità preventive a disposizione della Centrale Operativa per eventuali interventi e/o segnalazioni di reati nel territorio, monitorando in particolare le zone dove erano in corso prolungati posti di controllo da parte delle pattuglie impiegate nel servizio e dislocate nei vari punti nevralgici della città.

Nel corso del servizio sono state controllate oltre 100 vetture e quasi 200 persone. Sono stati, inoltre, effettuati numerosi controlli con l’etilometro volti a verificare eventuali guide in stato di ebbrezza e altri atti a verificare la conduzione di veicoli sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Una persona è stata segnalata alla Prefettura per uso di droga ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90. Nel complesso i Carabinieri di Terni hanno elevato numerose sanzioni amministrative per violazioni varie al Codice della Strada e controllato una trentina di locali pubblici.