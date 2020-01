La Consulta di Protezione Civile incontra l'assessore Melasecche

cronaca

E' in programma per martedì 4 febbraio un incontro tra la Consulta Regionale del Volontariato di Protezione Civile e l'assessore regionale Enrico Melasecche, sua la delega alla Protezione Civile. Sul tavolo, la riorganizzazione del Servizio Regionale di Protezione Civile, risorse certe, il reintegro di personale mancante in organico e, indispensabile, una sezione dedicata al volontariato ed alla formazione, come era prima dell’ultima "riorganizzazione".

All'ordine del giorno anche la centralità del Servizio Regionale in materia di previsione, prevenzione, pianificazione e soccorso e, ancora, l'assegnazione di fondi ordinari per il funzionamento del Servizio, risorse per spese correnti ed investimenti. Nell’ambito del riordino delle deleghe assessorili, appare prioritario assegnare alla Protezione Civile le competenze in materia AIB e Presidi Idraulici.

Privo di coperta, il Fondo Regionale per le emergenze che è urgente ripristinare. E ancora: aggiornamento della Legge n. 26 del 27 luglio 1988 "Disciplina degli interventi in materia di sicurezza civile ed ambientale, Istituzione del Dipartimento Regionale"; nuova legge del volontariato di Protezione Civile in ottemperanza della legge n.1 2018 "Codice della Protezione Civile", già elaborata dalla precedente giunta, con finanziamenti certi pluriennali; proposta di finanziare le attività di Protezione Civile del volontariato con lo 0.010 del bilancio regionale.

Ovvero bolli auto, assicurazioni mezzi, manutenzioni ordinarie mezzi ed attrezzature, dpi e formazione. "Queste - afferma il presidente della Consulta, Giuliano Santelli - le questioni che abbiamo sollevato, 6500 volontari e volontarie aspettano risposte".