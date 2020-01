Denunciato per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale

cronaca

E' di 1897 identificati, un arrestato e 5 denunciati, 306 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e di scorta a bordo di treni viaggiatori, 175 convogli scortati, 8 contravvenzioni il bilancio dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo nel corso della settimana appena trascorsa.

Per quanto riguarda l'Umbria, la Polfer di Foligno ha denunciato un 47enne italiano per minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale poiché, sorpreso senza il biglietto dal capo treno del regionale Roma – Foligno, lo ha minacciato ed insultato durante la verbalizzazione. Identificato dagli agenti, oltre a dover pagare la sanzione prevista per l’irregolarità di viaggio, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati commessi.