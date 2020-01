Ventiseienne trovato morto, indagano i Carabinieri

cronaca

Sono in corso le indagini da parte della Compagnia Carabinieri di Orvieto sulla morte di un 26enne, ritrovato cadavere nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 gennaio all’interno di un edificio in costruzione in una frazione di Baschi. Il giovane, uscito di casa dicendo di andare ad acquistare un pacchetto di sigarette, si sarebbe tolto la vita con un colpo di arma da fucile, detenuta regolarmente da un familiare. L'allarme, intorno alle 3 di notte. La tragica scoperta, alle prime luci della mattina.