Quattro denunciati per maltrattamenti di animali ed importazione clandestina

Martedì 17 dicembre, verso le 12, ad Orvieto Scalo nei pressi del Centro Commerciale "Porta d'Orvieto", una pattuglia di Polizia Giudiziaria in abiti civili della Polizia Stradale, ha notato due cavalli tenuti alla briglia da due uomini. Una situazione apparsa anomala agli agenti.

I due soggetti sono stati avvicinati dal personale in borghese per ottenere spiegazioni, ricevendo risposte non concordanti e poco verosimili. Dagli accertamenti, sono emersi a poca distanza altri due uomini e un autocarro Daily a bordo del quale erano stipati altri quattro cavalli.

Insieme a Samuele Tognarini e Paolo Cerasari, del servizio veterinario dell’Usl Umbria 2, è stato possibile appurare che i sei cavalli erano sprovvisti di documenti propri e sanitari. Tre di questi, pur essendo mcrocippati, risultavano avere documentazione falsa che attestava la provenienza italiana ma nella realtà provenivano da Ungheria e Romania.

Gli animali decisamente in sofferenza in quanto feriti e contusi perché trasportati a bordo di veicolo non idoneo e stretti tra loro sono stati sequestrati ed affidati alle cure dei veterinari e per la custodia ad un maneggio di Orvieto.

I quattro uomini, tutti pluripregiudicati per reati specifici ed anche altri molto gravi - uno di loro era appena uscito dal carcere - sono stati denunciati, per maltrattamenti di animali ed importazione clandestina. Sono in corso ulteriori indagini per stabilirne la provenienza se illecita. Agli stessi animali erano stati addirittura limati i denti per farli apparire più giovani in quanto, probabilmente destinati alla macellazione clandestina. Per ora sono stati salvati dalla macellazione clandestina.

E posti in quarantena. Quanto ai quattro denunciati, tutti laziali e di età compresa tra 25 e 35 anni, parallelamente alla fattispecie penale, sono state contestate violazioni amministrative con sanzioni per un complessivo di circa 20.000 euro. La Polizia Stradale di Orvieto non è nuova nell'impegno anche nell'ambito della tutela degli animali.