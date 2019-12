Fanno saltare la cassaforte dell'Eurospin e si danno alla fuga con il bottino

cronaca

Intorno alle 2.30 della notte tra domenica 15 e lunedì 16 dicembre, una banda di ladri ha messo a segno un furto all'interno del discount "Eurospin" di Orvieto Scalo. Il bottino non è stato ancora quantificato ma ammonterebbe a diverse migliaia di euro in considerazione del fatto che costituiva l'incasso del weekend pre-natalizio. Non è stata ancora sporta formale denuncia. La dinamica, tuttavia, appare piuttosto chiara agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, coordinati dal dirigente, Antonello Calderini, intervenuti sul posto.

I ladri sono entrati accedendo da una porta secondaria, dopo averla forzata con un piede di porco. Hanno quindi impiegato una modesta carica esplosiva per far saltare in aria la cassaforte e ripulirla del suo contenuto. Poche le tracce lasciate, se non qualche banconota bruciacchiata persa evidentemente durante la fuga, agevolata dalla vicinanza con l'Autostrada del Sole. Secondo i rilievi effettuati dalla Polizia, allertata dall'allarme, si tratterebbe di una banda esperta di pendolari del crimine. Maggiori elementi potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere.