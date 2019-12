Divieto di transito e sosta in Piazza del Popolo dalle 8 alle 17

cronaca

In occasione della giornata-evento organizzata per martedì 17 dicembre al Palazzo del Capitano del Popolo da Scuola Intrecci e dall’azienda vinicola e vitivinicola Famiglia Cotarella srl per festeggiare il traguardo dei 40 anni dalla nascita, evento che richiamerà ad Orvieto personaggi illustri nel campo dell’imprenditoria nazionale ed internazionale, il Settore Vigilanza del Comune ha disposto la seguente disciplina della circolazione in Piazza del Popolo:



• Dalle 8 alle 17 è fatto divieto assoluto di transito e sosta in tutta Piazza del Popolo.



• Le disposizioni suddette saranno rese note attraverso deviazioni del traffico in Piazza Ascanio Vitozzi in direzione Via della Misericordia II^ ed in Via del Popolo in direzione Piazza Generale Cimicchi.



• L’accesso e l’uscita di eventuali veicoli dei residenti o delle attività commerciali presenti in Piazza del Popolo che avessero necessità, dovrà avvenire attraverso Via del Popolo.



• Al fine di consentire la sosta dei veicoli in Piazza Vivaria, la circolazione veicolare in Via Corsica (da Piazza Vivaria a Piazza Corsica) sarà disciplinata a doppio senso di circolazione in deroga all’ordinanza n. 39927 del 10/10/2019 entrata in vigore il 21/10/2019.



Il Servizio Segnaletica Stradale curerà la parte di propria competenza. Il Comando della Polizia Locale adottedrà tutti i provvedimenti necessari a garantire il normale flusso della circolazione.