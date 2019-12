Corteo di protesta studentesca contro i disservizi di Cotral

cronaca

Martedì 17 dicembre i rappresentanti degli studenti di Viterbo e della provincia daranni vita ad una protesta studentesca per denunciare i disservizi del sistema dei trasporti pubblici. "I ragazzi pendolari - affermano - si trovano quotidianamente ad usufruire di un servizio inaffidabile o incompleto: continui ritardi, sospensioni improvvise, vetture obsolete e difettose, tratte tanto necessarie quanto inesistenti e orari inadatti alle esigenze degli studenti.

Spostarsi dalla propria abitazione all'edificio scolastico è un diritto di ogni studente, ed è un dovere delle istituzioni garantire l'eliminazione di ogni tipo di ostacolo, per questo un servizio che è definito pubblico e che è in molti casi indispensabile per gli spostamenti dei ragazzi deve garantire affidabilità ed efficienza.

Venerdì 13 dicembre, alle 15 al circolo Arci Biancovolta, terremo un'assemblea pubblica dove discuteremo dell'organizzazione della manifestazione; ogni studente e rappresentante è invitato a partecipare. Sarà importante aderire per garantire il maggior coinvolgimento possibile degli studenti nell'organizzazione della manifestazione, che si potrà finalmente dire rappresentativa di tutti i ragazzi della provincia.

La manifestazione partirà da Piazza del Plebiscito alle 9.30 e percorrerà il seguente tragitto: via Ascenzi, Piazza del Sacrario, Via Marconi, Piazza Verdi, Corso Italia, Piazza delle Erbe e via Roma. Il corteo avrà termine a piazza del Plebiscito dove si terranno alcuni interventi". I rappresentanti degli studenti ricordano l'apartiticità della manifestazione quindi invitiamo tutti i partecipanti a non portare simboli o riferimenti a partiti, associazioni o schieramenti politici.