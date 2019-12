"I Soliti Ignoti", la gara di Silvio si ferma a un passo dal sogno

cronaca

Non ce l'ha fatta ad aggiudicarsi i 254.000 euro della vittoria. A tradire il parranese Silvio Cherubini, libero professionista attivo nel settore dell’edilizia, che ha partecipato alla puntata de "I Soliti Ignoti" di Amadeus andata in onda su Raiuno giovedì 5 dicembre è stata la fase finale, quella della scelta del parente misterioso.

Un errore che ha finito per mandare in fumo la possibilità di portare nell'Alto Orvietano il sonante montepremi. Qui, a fare il tifo per lui, c'era un intero Comune, la famiglia tra cui i figli e la nonna di 92 anni, alla quale il concorrente non ha mancato di inviare i suoi saluti.

Nel mese di ottobre a partecipare al gioco televisivo come identità da indovinare era stata l'agente della Polizia Locale di Orvieto, Natascia Catteruccia.