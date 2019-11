Operazione "Rail Safe Day" tra Umbria, Marche e Abruzzo

cronaca

E' di 102 operatori impiegati, 339 persone identificate, 38 strutture ferroviarie controllate tra scali e altri luoghi con particolare attenzione a quelli privi del presidio fisso di Polizia Ferroviaria, il bilancio dell’attività posta in essere dal Compartimento della Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo di Ancona.

Come disposto in ambito nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, infatti, il Compartimento Polfer, nell’ambito della propria giurisdizione territoriale, oltre ai consueti servizi di specialità, ha intensificato e coordinato, un’attività preventiva-repressiva, mirata in particolare ad arginare impropri ed anomali comportamenti in ambito ferroviario.