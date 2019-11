Il Comune chiede il riconoscimento dello stato di calamità naturale

cronaca

Il Comune di Tarquinia, con lettera firmata dal sindaco Alessandro Giulivi, ha chiesto ai ministeri di competenza, alla Regione Lazio nella persona del presidente pro-tempore e degli assessori di riferimento, di ottenere il riconoscimento dello stato di calamità naturale, dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sul territorio.

Le forti e intense piogge, il vento e le violente mareggiate, hanno duramente colpito l’intero territorio, e pregiudicato le attività di tantissime aziende in vari settori. Uno straordinario evento meteorologico, che ha provocato tantissimi danni tra allagamenti, devastazione delle colture esistenti, in particolare ai terreni adibiti alla produzione intensiva di grano, orzo e ortaggi di stagione.

Gravemente danneggiate le strutture balneari lungo il litorale, così come la spiaggia quasi completamente scomparsa a causa delle forti mareggiate e reso del tutto inutile il ripascimento effettuato negli anni scorsi con grandi sforzi economici.

Situazione questa che ha compromesso, in alcune zone, la prossima stagione balneare mettendo a rischio diverse imprese. Gravi danni alle condotte fognarie e reti stradali; particolarmente colpite quelle agricole che ad oggi, in molti casi, sono impercorribili. La Riserva Naturale delle Saline ha subito danni incalcolabili così come le pinete prospicienti il mare.

Alla luce di tutti questi danni creati da questa eccezionale ondata di maltempo, il Comune di Tarquinia ha fatto richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale. Gli uffici tecnici stanno lavorando da giorni per certificare lo stato dei luoghi e acquisendo materiale fotografico pervenuto dai cittadini che hanno segnalato danni in più aree del territorio.