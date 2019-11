"La pace è un seme che cresce laddove gli uomini imparano a vivere insieme"

cronaca

Cerimonia sobria ma sentita a Monteleone d'Orvieto dove, come annunciato, nella mattinata di domenica 10 novembre, l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Guerra – Sezione di Monteleone d'Orvieto ha inteso commemorare tutti i soldati morti in guerra.



Le celebrazioni hanno preso il via di fronte al Monumento dei Caduti in Piazza Garibaldi, dove, alla presenza una rappresentanza di forze armate, picchetto d'onore e associazioni culturali, il sindaco Angelo Larocca ha deposto una corona d'alloro dedicata ai caduti di tutte le guerre.

"È nostro compito - ha detto - ricordare i sacrifici di donne e uomini impegnati ancora oggi in luoghi sensibili. In un mondo dove dilaga l'egoismo, ci sono ancora persone che credono giusto rendere omaggio a chi si è sacrificato per la pace, la patria e la libertà. La libertà non è un dono, ma è stata conquistata con il sacrificio. Va amata e mai data per scontata".

Nella Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, don Fabio Fiorini ha celebrato la messa per "ricordare con orgoglio queste giovani vite spezzate dalle guerre". Tra i presenti, anche il maresciallo luogo tenente con incarichi speciali Lorenzo Capraro e il tenente colonnello Rocco Larocca.



Al termine, il corteo ha raggiunto Piazza Pietro Bilancini dove l'Amministrazione Comunale ha deposto un'altra corona d'alloro, sotto la Lapide dei Compaesani Caduti durante le Guerre. A seguire, la benedizione e la preghiera del sacerdote e l'esibizione della Banda Musicale, diretta dal Maestro Angela Ciampani.



Il presidente dell'Associazione Combattenti e Reduci - Sezione Monteleone d'Orvieto, Michele Polverini, ha conferito un riconoscimento, una targa, a tutti coloro che negli anni hanno supportato il giorno della Commemorazione dei Caduti, contribuendo alla divulgazione dell'importanza della pace e della libertà.





Alla mattinata hanno preso parte anche gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria che hanno mostrato i lavori svolti con i loro insegnanti sul tema della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. "La guerra dei nostri nonni – hanno detto i bambini presenti – è quella che oggi ricordiamo. I soldati hanno salvato la nostra patria. L'Italia ripudia la guerra, l'Italia vuole la pace. La pace è un seme che cresce laddove gli uomini imparano a vivere insieme".



Al termine, il pranzo conviviale al Ristorante “Onda Verde” presso il Parco Piscine di Fabro. Presente, ancora una volta, il presidente onorario Francesco Antolini, detto Alpino.