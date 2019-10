Ricercato e intercettato lungo l'A1, in manette un 40enne

cronaca

Intorno alle 2.50 di mercoledì 16 ottobre, la Polizia Stradale di Orvieto, durante un servizio di controllo e contrasto della criminalità, ha intercettato nei pressi del casello di Orvieto una Citroen C3 con a bordo due uomini e una donna di nazionalità rumena. Il loro nervosismo durante il controllo ha finito per insospettire gli agenti.

Da ulteriori approfondimenti, è stato accertato che il 40enne che si trovava alla guida, residente in provincia di Perugia, era ricercato da più procure in quanto doveva scontare 2 anni e 3 mesi di detenzione per diversi reati predatori.

Nel corso della perquisizione dell'auto, inoltre, sono stati rinvenuti numerosi arnesi da scasso, immediatamente sottoposti a sequestro. L'uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Terni, dove resta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.