La Polizia Stradale onora la memoria di Pierluigi e Matteo

cronaca

La Polizia Stradale di Orvieto ha voluto onorare la memoria dei colleghi Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, vittime della sparatoria avvenuta all’interno della Questura di Terni osservando alle 11.30 di mercoledì 16 ottobre, in concomitanza con l'inizio della celebrazione del rito funebre, un minuto di raccoglimento davanti alla Bandiera della Polizia di Stato, issata a mezz'asta e listata a lutto, così come quella sul Palazzo Comunale. Per le 21, in Piazza Cahen, è prevista una fiaccolata cittadina.